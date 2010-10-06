Нардепы от ПР стали живым щитом возле трибуны и президиума ВР

Народные депутаты из фракции Партии регионов собрались возле трибуны и президиума парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом они не дали возможности фракции БЮТ заблокировать трибуну и президиум.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 октября, депутаты от БЮТ до начала вечернего пленарного заседания заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.

Через час депутаты из фракций Партии регионов, Блока Литвина и Коммунистической партии Украины почти в полном составе покинули сессионный зал парламента.

Народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО заявил, что оппозиция требует от парламентского большинства первоочередного рассмотрения вопросов, которые касаются решения Конституционного Суда Украины от 30 сентября 2010 года об отмене политреформы.

В свою очередь, лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ выразил мнение, что фракция БЮТ безосновательно заблокировала работу парламента.