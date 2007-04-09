Сегодня коалиция возобновляет акции протеста в Киеве

С понедельника коалиция возобновляет акции протеста в Киеве. Как сообщает “5-й канал”, в 15.00 на Майдане Незалежности перед сторонниками коалиции будут выступать лидеры региональных организаций провластных партий.

По графику, в 18 запланирован концерт.

Во вторник организаторы массовых акций обещают собрать в центре столицы свыше 50 тысяч митингующих. Кроме того, коалиция обещает ежедневно увеличивать количество участников акций, которые будут требовать от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отменить Указ о роспуске Верховной Рады.

По словам члена фракции Партии регионов Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО, “несмотря на то, что ЦИК объявил график внеочередных выборов, “регионалы” не будут принимать участия в избирательном процессе, а ожидать решения Конституционного суда.