На Львовщине ожидают массовых фальсификаций (опрос)

42 процента жителей Львовской области ожидают массовых фальсификаций на выборах, которые будут влиять на результаты выборов, еще четверть – незначительных фальсификаций, которые в целом не будут иметь влияния на результат. Лишь 14% респондентов не ожидают фальсификаций, а каждый пятый не определился. Об этом свидетельствуют результаты опроса жителей Львовской области, которые были проведены Социологической группой «Рейтинг» в сентябре этого года.

Как отметил во время пресс-конференции, посвященной презентации социологического исследования, директор социологической группы «Рейтинг» Алексей АНТИПОВИЧ, больше всего фальсификаций ожидают избиратели “Батьківщини”, “Свободы” и “Фронту Змін”.

Среди тех респондентов, которые ожидают значительных фальсификаций на местных выборах, больше половины думает, что они будут в интересах Партии регионов. Вместе с тем треть опрошенных считает, что к фальсификациям будут прибегать все политические силы.

75% опрошенных жителей области негативно относятся к тому, что партия “Батьківщина” может быть не допущена властью к выборам во Львовский областной совет. Негативные оценки относительно такого возможного решения значительно преобладают среди избирателей всех политических сил, кроме Партии регионов, свыше трети которых такое решение поддерживают.