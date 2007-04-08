После праздников коалиция увеличит финансирование до 60 тыс. человек

После завершения пасхальных праздников сторонники Коалиции национального единства намерены возобновить в Киеве активные акции протеста против роспуска Верховной Рады.

Об этом РИА «Новости» сообщил член парламентской фракции Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

"Мы будем наращивать наше присутствие, и уже с вторника-среды людей будет 50-60 тысяч", - сказал он.

Ранее представители коалиции решили не проводить в праздничные дни политические мероприятия и акции.

По словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, сейчас в палаточных городках в центре украинской столицы постоянно находятся до 10 тысяч людей, а в дневное время в акциях принимают участие до 40 тысяч.

Депутат отметил, что в праздничные дни сторонники коалиции оказывают "молчаливый протест, уважая чувства верующих всей страны".

В.КОЛЕСНИЧЕНКО подчеркнул, что Партия регионов не намерена принимать участия в досрочных парламентских выборах, назначенных Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО на 27 мая.

"Мы ждем решения Конституционного суда, и в выборах мы принимать участия не будем", - сказал он.