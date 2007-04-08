Пасхальное поздравление премьер-министра Виктора Януковича

Христос Воскрес!

С Божьей помощью прожили мы еще один год – от Пасхи до Пасхи. Прожили в труде на благо нашего народа и нашей Родины. Прожили в вере и надежде на лучше. Благодарение Богу, нам многое удалось. Еще больше такого, что предстоит сделать, и мы будем настойчиво работать для того, чтобы оправдать доверие людей.

Я убежден, что то испытание политическим кризисом, который проходит сегодня наше общество, будет успешно преодолено путем демократии и верховенства права.

На этом нашем пути от Пасхи до Пасхи нам будет помогать наше единство – то что мы были и есть вместе, то, что мы поддерживаем друг друга каждую минуту, радостную и тревожную.

Нам помогали вера, надежда и любовь, мы дождались радости вместе отпраздновать Светлый День Воскресенья Христао. Желаю всем отпраздновать в мире и согласии, в любви друг к другу и с благословения Господня каждая семья может сегодня сесть за праздничный стол и под Пасхальные колокола благодарить Бога за милость, за покровительство.

В этот Светлый День Воскресенья Христова желаю всем здоровья радости и добра. Пусть следующий год будет спокойным, счастливым и и успешным.

Христос Воскрес!