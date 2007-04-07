Янукович материализовался на футбольном матче

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Донецк.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

По данным пресс-службы, сейчас В.Янукович находится на стадионе, где продолжается футбольный матч Чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и полтавской "Ворсклой".

Ожидается, что в 23.50 премьер-министр посетит Свято-Преображенский кафедральный собор в Донецке, где примет участие в Пасхальном богослужении.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.Янукович планировал выступить на Майдане Независимости, где его ожидали около 15 тыс. сторонников. Однако выступление было отменено в связи с тем, что премьер-министр, по данным народного депутата Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО, отправился на экстренные переговоры относительно разрешения политического кризиса в Украине.