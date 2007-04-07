Наша Украина устроит свой Майдан

“Наша Украина” после Пасхи начнет мероприятия на Европейской площади в Киеве.

Об этом заявил лидер партии “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”.

По словам В.КИРИЛЕНКО, “сцена на Европейской площади возникла потому, что “Наша Украина” идет навстречу гражданам, которые считают, что Указ Президента Виктора ЮЩЕНКО о досрочных парламентских выборах нуждается в поддержке”.

Как сказал В.КИРИЛЕНКО, “невзирая на то, что выполнение Указов Президента является обязательным для всех, руководство бывшего парламента и его правительство пытаются сорвать выборы”. В то же время лидер “Нашей Украины” выразил убеждение, что украинский народ этого не допустит. “Мы скажем “Геть зРаду” и защитим право граждан на свободные выборы, объявленные Президентом на 27 мая”, - отметил В.КИРИЛЕНКО.