Луценко отменил “Марш справедливости” на Киев
17:15, 07 апреля 2007Политика
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Поход направлен в другое русло
Лидер Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО отменил “Марш справедливости” на Киев.
Об этом сообщается на официальном сайте “Народной самообороны”.
В частности, по словам лидера “Народной самообороны”, «что же касается похода на Киев, то его не будет».
Как сказал Ю.ЛУЦЕНКО, после указа Президента о досрочных выборах нужно готовиться к выборам, поэтому «мы направили поход на избирательные участки».
Как сообщал УНИАН, лидер «Народной самообороны” Ю.ЛУЦЕНКО планировал в апреле провести массовый «Марш справедливости” на Киев.
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