Лидер Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО отменил “Марш справедливости” на Киев.

Об этом сообщается на официальном сайте “Народной самообороны”.

В частности, по словам лидера “Народной самообороны”, «что же касается похода на Киев, то его не будет».

Как сказал Ю.ЛУЦЕНКО, после указа Президента о досрочных выборах нужно готовиться к выборам, поэтому «мы направили поход на избирательные участки».

Как сообщал УНИАН, лидер «Народной самообороны” Ю.ЛУЦЕНКО планировал в апреле провести массовый «Марш справедливости” на Киев.