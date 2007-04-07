Шуфрич задействовал ”матрасный” админресурс?

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ использует имущество МНС для содержания палаточного городка сторонников Партии регионов и коалиции.

Об этом сообщил пресс-службе “Нашей Украины” бывший заместитель министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Анатолий МЕДВИДЬ.

Он утверждает, что по команде министра Н.ШУФРИЧА вывезены 150 матрасов из Черкасского института пожарной безопасности. “Матрасы постелены на Майдане под палатки для проживания митингующих со стороны бывшей правящей коалиции”, - сказал А.МЕДВИДЬ.

"Нынешний руководитель Министерства чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ задействовал админресурс”, - отметил А.МЕДВИДЬ.