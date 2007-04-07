Кто и какой правды искал в Феодосийском суде

Решения Феодосийского городского суда о разрешении проводить внеочередные парламентские выборы поступили и в Секретариат Президента, и в Кабинет Министров, и в ЦИК, и в Государственное казначейство.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН. (Феодосийский суд отменил свое решение о приостановке действия указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о роспуске ВР – УНИАН).

Комментируя ситуацию, которая возникла вокруг решений Феодосийского суда, И.ПУКШИН напомнил, что 5 апреля Феодосийский городской суд вынес решение, в обеспечение которого было запрещено Кабинету Министров Украины, Госказначейству, ЦИК и другим органам исполнительной власти выполнять указ Президента о роспуске Верховной Рады.

Соответствующее решение было принято по иску гражданина Георгия ДАВЫДОВА о признании незаконной бездеятельности пяти парламентских фракций, что нарушает его права как гражданина. В иске, по словам И.ПУКШИНА, речь идет об отстранении Президента Виктора ЮЩЕНКО от должности в порядке импичмента. В то же время основания не объясняются, добавил заместитель главы Секретариата.

И.ПУКШИН добавил, что судья Феодосийского суда Александр КОВАЛЕНКО в обеспечение этого иска и вынес решение относительно приостановки указа Президента о роспуске ВР. В то же время, как отметил И.ПУКШИН, для него с юридической точки зрения является непонятной взаимосвязь между тем, чего требует истец, и тем, что вынес в своем постановлении судья А.КОВАЛЕНКО.

Между тем, как рассказал И.ПУКШИН, политические силы (БЮТ) обжаловали это постановление в апелляционном порядке, а также подали ходатайство в сам Феодосийский горсуд о том, чтобы указанное постановление самим же судом и было упразднено как незаконное.

И.ПУКШИН отметил, что сегодня Феодосийский городской суд отказал истцу Г.ДАВЫДОВУ в открытии производства по этому делу, поскольку это дело неподсудно административному суду, и отменил все мероприятия обеспечения административного иска.

На вопрос, будет ли применяться какое-то наказание к судье, который принял 5 апреля решение о запрещении действий, связанных с досрочными выборами в ВР, И.ПУКШИН отметил, что этот вопрос скорее к Генеральной прокуратуре и правоохранительным органам.

«Если суды выносят, по моему мнению, такие незаконные решения, то здесь уже есть преступление», - сказал заместитель главы Секретариата Президента.