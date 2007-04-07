Наша Украина узнала, что членов ЦИК выгоняют на больничный

Наша Украина” заявляет, что на членов Центральной избирательной комиссии, которые были назначены по квоте Верховной Рады, оказывается давление с целью срыва избирательного процесса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Нашей Украины", от членов ЦИК, назначенных по квоте ВР, требуют пойти на больничный.

“Наша Украина” призывает воздержаться от незаконных действий, которые влекут за собой уголовную ответственность.

“Такое давление на лиц, которые уполномочены государством осуществлять определенные представительские функции, в том числе и на членов ЦИК, носит признаки преступления и является недопустимым в демократическом государстве”, отмечается в сообщении.

Кроме того, такие действия являются прямым нарушением статьи 3 (относительно независимости комиссии) Закона Украины “О Центральной избирательной комиссии” и могут привести к уголовной ответственности по статье 344 “Вмешательство в деятельность государственного деятеля” Уголовного кодекса Украины.

“Наша Украина” призывает членов ЦИК на каждый подобный факт реагировать в соответствии с требованиями закона, путем написания заявления в соответствующие органы, в компетенции которых находится защита конституционных прав граждан, которыми являются члены ЦИК.