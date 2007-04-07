Феодосийский суд передумал запрещать досрочные выборы

Феодосийский городской суд отменил свое решение о приостановке действия указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады.

Сегодня пресс-служба Президента Украины сообщила УНИАН уточненную информацию относительно решения Феодосийского городского суда.

Пресс-служба отмечает, что, рассмотрев дело по существу, Феодосийский горсуд отменил свое решение о запрещении финансирования досрочных парламентских выборов, а Центральной избирательной комиссии - проводить выборы.

В пресс-службе отметили, что суд отменил все мероприятия для обеспечения иска гражданина Украины Георгия ДАВЫДОВА относительно “бездеятельности всех депутатских фракций Верховной Рады”.

Как известно, вчера пресс-служба Президента сообщала, что постановление Феодосийского городского суда о запрещении готовиться к внеочередным парламентским выборам отменил 6 апреля Апелляционный суд Симферополя.

В то же время в Партии регионов выразили сомнение в достоверности этих сообщений, поскольку Симферопольский апелляционный суд не существует с 1991 года. "Даже если бы этот суд и существовал, то подобное решение можно было бы принять только по телефону, что влечет за собой уголовную ответственность", - подчеркнул депутат-регионал Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.