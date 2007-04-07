Коммунисты сходили в разведку

Коммунисты утверждают, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готовится применить оружие против народа.

Об этом заявляет пресс-служба КПУ, ссылаясь на источники, приближении к руководству Национального университета “Львовская политехника”.

По данным коммунистов, батальон обеспечения учебного процесса Института сухопутных войск находится в состоянии повышенной готовности и получил боевой комплект в соответствии с требованиями военного времени.

“Одновременно в штабе батальона разработан оперативный план подавления в городе Киеве гражданских акций поддержки законно избранного парламента и протеста против неконституционных действий Президента и его соратников”, утверждается в сообщении.

КПУ заявляет о недопустимости и преступности применения военной силы против собственного народа и решения таким способом политических конфликтов.

“Мы заявляем, что личная ответственность за подготовку и последствия таких преступных действий полностью ложится на Президента и гражданина ЮЩЕНКО”, отмечается в сообщении КПУ.