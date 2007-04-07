Колесниченко: Янукович поехал на экстренные переговоры

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отменил сегодняшнее выступление на митинге на Майдане незалежности в связи с тем, что отправился на экстренные переговоры, касающиеся разрешения политического кризиса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил участникам митинга на Майдане Незалежности народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

Как уточнил депутат в беседе с корреспондентом УНИАН, премьер уже подъезжал к Майдану для выступления на митинге, однако, находясь в районе Европейской площади, он получил срочный звонок о том, что необходимо срочно отправиться на переговоры.

При этом В.КОЛЕСНИЧЕНКО не смог уточнить, куда именно отправился премьер, и с кем будут вестись переговоры, подчеркнув, однако, что переговоры очень важные и могут разрешить кризис.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО добавил, что премьер ждал этого звонка, и не исключает, что звонок был от представителей соседней страны.

По данным депутата, переговоры будут проходить «на нейтральной территории в закрытом кругу».

Народ, собравшийся на Майдане, народный депутат В.КОЛЕСНИЧЕНКО призвал отправиться к Центральной избирательной комиссии для проведения митинга там.