Нардеп-регионал: Апелляционного суда Симферополя не существует

Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявляет, что Симферопольского апелляционного суда не существует с 1991 года.

Как сообщается на сайте Партии регионов, об этом депутат сказал, комментируя заявление пресс-секретаря Президента Украины Ирины ВАННИКОВОЙ о том, что Апелляционный суд Симферополя 6 апреля отменил решение Феодосийского городского суду о приостановлении действия президентского указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Как утверждает В.КОЛЕСНИЧЕНКО, Симферопольского апелляционного суда не существует с 1991 г. "Даже если бы этот суд и существовал, то подобное решение можно было бы принять только по телефону, что влечет за собой уголовную ответственность", - подчеркнул депутат.

По информации В.КОЛЕСНИЧЕНКО, «единственным судом, который мог бы отменить решение Феодосийского городского суда, является апелляционный суд Крыма, но в его здании вчера уже в 17.00 в преддверии праздничных дней остались только сторожа…».