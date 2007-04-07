Рудьковский ”разогревает” орлят Януковича

Конституционный Суд в среду, 11 апреля, начнет рассмотрение дела о конституционности указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ, открывая сегодня митинг протеста против антиконституционных действий Президента Украины.

Митинг проходит в Киеве на Майдане Незалежности, и на него собрались порядка 15 тыс. сторонников коалиции.

Ожидается, что В.Янукович поздравит украинцев с праздником и поблагодарит сторонников коалиции за поддержку.

Как передает корреспондент УНИАН, колоны представителей Партии регионов продолжают подходить со стороны Мариинского парка, выкрикивая: «Кто шагает дружно в ряд – Януковича отряд. Это мы, это мы - Януковича орлы».