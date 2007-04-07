Рудьковский за свою судьбу спокоен

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ исключает изменение состава Кабинета Министров в связи с тем, что парламентская коалиция вернулась к прежнему формату.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня журналистам в Киеве.

Н.РУДЬКОВСКИЙ отметил, что в состав Кабинета Министров может войти «любой человек», и необязательно, чтобы он представлял коалицию.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла 6 апреля постановление об исключении из состава проправительственной коалиции депутатов из оппозиционных фракций, всего 22 человека.

Согласно принятому постановлению "О предупреждении действий, которые угрожают конституционному правопорядку, общественному спокойствию и стабильности", состав парламентского большинства возвращен к прежнему количеству - 238 человек. За это проголосовало 258 депутатов. Прежние "перебежчики" из оппозиции стали "внефракционными". Отныне депутатам запрещено по собственному желанию переходить из одной фракции в другую.

Как и ранее, в коалицию входят 186 депутатов от Партии регионов, 31 - от Соцпартии и 21 - от Компартии.