В партии Ющенко уже хотят досрочных выборов Президента и ВР

Ивано-Франковская областная организация партии «Наша Украина» требует проведения внеочередных выборов Президента и Верховной Рады Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации, об этом говорится в обращении ХІІ конференции Ивано-Франковской областной организации политической партии «Наша Украина» к украинскому народу, органам государственной власти и местного самоуправления.

«Решение Конституционного Суда провоцирует конституционный кризис, ведь ни один государственный орган, в том числе парламент и Президент, не могут считаться легитимными, – подчеркивается в документе. - Речь идет об узурпации власти в худшем варианте. В существующих условиях никто из них не имеет права на осуществление властных полномочий».

«Нашеукраинцы» требуют «от органов, полномочных в формировании Конституционного Суда, отправить действующий состав суда в отставку за нарушение присяги судьи». «В случае невыполнения этого требования оставляем за собой право инициировать всеукраинский референдум по отставке судей Конституционного Суда», - подчеркивают авторы заявления.

От Верховной Рады Украины члены Ивано-Франковской областной организации партии «Наша Украина» требуют «немедленного созыва Конституционной ассамблеи, предпосылки которой уже заложены всенародным обсуждением проекта, поданного Виктором ЮЩЕНКО в 2009 году».

Также «нашеукраинцы» требуют проведения «внеочередных выборов Президента и Верховной Рады Украины».

Кроме того, делегаты конференции призвали депутатов местных советов всех уровней требовать принятия новой Конституции Украины в связи с конституционным кризисом.

Областная организация партии "Наша Украина", призывая общество края к «выдержке и спокойствию», в то же время заявляет, что «никогда не стояла и не будет стоять в стороне процессов, происходящих в государстве и обществе».

Как сообщал УНИАН, 1 октября Конституционный Суд Украины признал несоответствующим Конституции Украины Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV в связи с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия. Конституционный Суд Украины восстановил действие Конституции 1996 года и обратился к органам государственной власти с требованием безотлагательно привести украинское законодательство в соответствие с Основным Законом.