Януковичу подбросили идею - с таким Президентом ВР можно «урезать»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что при условии президентско-парламентской формы правления нет смысла держать парламент в составе 450 депутатов, их количество можно сократить до 300.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Черкасскую область.

По словам Н.ТОМЕНКО, если отныне президентско-парламентская страна является фактом, который невозможно изменить, то существующий парламент должен быть досрочно распущен.

"А новый парламент с такими существенными ограничениями полномочий стоит значительно сократить. Я не вижу никаких оснований при таких обстоятельствах избирать 450 депутатов, и нужно в соответствии с решением референдума 1999 года, наконец, сократить депутатский корпус до 300 депутатов", - добавил Н.ТОМЕНКО.

По мнению вице-спикера, более того, при таких условиях стоит подумать и об ограничении депутатской неприкосновенности.

По его словам, продавленное властью решение Конституционного Суда об отмене политреформы-2004 года можно сравнить "с Конституцией наоборот". Н.ТОМЕНКО отметил, что всегда был сторонником внесения изменений в Основной Закон, но это должно происходить путем, предусмотренным самой Конституцией.

"Внесение изменений в Конституцию должно происходить через привлечение специалистов и экспертов и принятие соответствующего решения Верховной Радой. Внесение изменений в Конституцию не должно касаться борьбы полномочий, а должно касаться защиты людей", - сказал вице-спикер.

Он заметил, что, согласно данным социологических исследований и экспертных опросов, безотлагательно необходимо внести изменения в раздел Конституции относительно полномочий органов местного самоуправления, чтобы "регионами не руководили киевские наместники".

По словам Н.ТОМЕНКО, также нужно изменить раздел, что касается деятельности правоохранительных органов. "Сегодня местная власть проводит избирательную кампанию, взяв себе на вооружение налоговую милицию и правоохранительные органы, чтобы запугать людей", - добавил он.

Н.ТОМЕНКО убежден в необходимости внесения именно этих положений Основного Закона, а не то, что изменили, "предоставив Украине Конституцию наоборот".

Как сообщал УНИАН, 1 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV в связи с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия. Конституционный Суд Украины возобновил действие Конституции 1996 года и обратился к органам государственной власти с требованием безотлагательно привести украинское законодательство в соответствие с Основным Законом.