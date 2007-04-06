Представители коммунистов и СПУ в Центризбиркоме срочно заболели
21:54, 06 апреля 2007Политика
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До кворума не хватает одного человека
Центральная избирательная комиссия не может провести заседание из-за отсутствия кворума, сообщает «5-й канал».
В ЦИК корреспонденту УНИАН по телефону подтвердили информацию о том, что 4 из 13 членов комиссии находятся на больничном.
В частности, на больничном находятся члены ЦИК по квоте коммунистов Бронислав РАЙКОВСКИЙ и Юрий ДОНЧЕНКО, представитель от СПУ Александр ЧУПАХИН, а также Игорь КАЧУР.
Решения ЦИК считаются легитимными только в том случае, если в заседании приняли участие 10 из 13 членов Комиссии.
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