Представители коммунистов и СПУ в Центризбиркоме срочно заболели

Центральная избирательная комиссия не может провести заседание из-за отсутствия кворума, сообщает «5-й канал».

В ЦИК корреспонденту УНИАН по телефону подтвердили информацию о том, что 4 из 13 членов комиссии находятся на больничном.

В частности, на больничном находятся члены ЦИК по квоте коммунистов Бронислав РАЙКОВСКИЙ и Юрий ДОНЧЕНКО, представитель от СПУ Александр ЧУПАХИН, а также Игорь КАЧУР.

Решения ЦИК считаются легитимными только в том случае, если в заседании приняли участие 10 из 13 членов Комиссии.