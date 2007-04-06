Мороз решение Конституционного Суда знает заранее

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ убежден, что Конституционный Суд Украины признает неконституционным Указ Президента о роспуске парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил сегодня во время пресс-конференции.

«Я не представляю себе, чтобы Конституционный Суд принял негативное решение относительно очевидного с юридической точки зрения», - сказал он, подчеркнув, что выражать такую уверенность ему дает основания тот факт, что в Конституции Украины четко предусмотрено, когда Президент может распускать ВР.

«Я с такой уверенностью говорю, потому что даже не юристам, а любому понятно, что только ст. 90 Конституции Украины дает право на роспуск парламента», - сказал А.МОРОЗ.

При этом он отметил, что никакая другая статья Конституции не предоставляет Президенту права распускать ВР.

При этом, по его словам, если даже Конституционный Суд примет решение в интересах Президента и Секретариата Президент, то 27 мая выборы провести невозможно, исходя из ряда процедурных составляющих.