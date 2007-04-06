Мороз не скрывает своих намерений

Спикер Александр Мороз уверен, что коалиции все же удастся собрать 300 голосов для внесения изменений в Конституцию.

"Нам не нужно в коалиции 300 депутатов. Нам надо, я буду откровенен, просто более 300 голосов, чтобы внести изменения в Конституцию в части местного самоуправления. И это будет осуществлено естественно", - сказал Мороз на пресс-конференции в пятницу.

На вопрос, почему Соцпартия во время избирательной кампании заявляла о намерении формировать демократическую коалицию, а по приходу в парламент создала ее с Партией регионов, он ответил:

"Если бы кто-то из агитаторов во время избирательной кампании где-то хотя бы один раз заявил: "Мы будем проходить в парламент и создавать коалицию вот в таком составе"… Этого никто ни разу не делал. Более того, самая ожесточенная борьба велась между БЮТ и "Нашей Украиной". Тогда почему люди должны были надеяться на то, что здесь будет образовываться коалиция?".

"Наша партия, идя на выборы, говорила, что и "Наша Украина", и БЮТ, и Партия регионов – одинаковые политические силы и наша задача состоит в том, чтобы ликвидировать изъян, который произошел во время президентской кампании, объединить две стороны Украины", - добавил Мороз.

На аналогичный вопрос, как получилось так, что два года назад он стоял на Майдане рядом с Ющенко, а теперь – с Януковичем, спикер сказал:

"Два года назад я стоял на Майдане, правда, не так часто, как кому-то казалось. Я боролся против Кучмы и кучмизма, а не против Януковича и не за Ющенко".

На вопрос о дальнейших действиях по урегулированию политической ситуации, Мороз сказал, что, по его мнению, "нужно действовать, как в боксе".

"По команде брейк – на полшага назад. Президент отменяет свой указ, мы отменяем свои постановления и договариваемся о механизме компромиссных решений", - сказал он.

Украинская правда