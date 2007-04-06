В Секретариате считают, что Мороз с 2 апреля - самозванец

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет принимать решения относительно законов, принятых Верховной Радой после 2 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель Службы обеспечения связей с Верховной Радой и Кабинетом Министров Ян БЕРНАЗЮК на брифинге сегодня.

Он подчеркнул, что 2 апреля были прекращены полномочия ВР и поэтому она не полномочна принимать решения.

«Тексты тех актов, тех проектов закона, которые будут направлены в Секретариат Президента, я считаю, не должны восприниматься как юридический акт, и реакция (Президента) может быть лишь одна – Президент не может принимать решения о подписании или ветировании. Это будет текст, который не имеет юридической силы», - сказал он.

По его мнению, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, который подписывает принятые парламентом законы после 2 апреля, перебирает на себя полномочия председателя ВР, хотя после роспуска парламента такого должностного лица в Украине нет.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля глава государства своим указом распустил ВР. Согласно документу, досрочные парламентские выборы назначены на 27 мая 2007 года.