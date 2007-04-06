Янукович собирается одним куличом 10 человек накормить

8 апреля в 13.00 во время праздничных Пасхальных мероприятий на Майдане Незалежности в Киеве будет освящено 3000 куличей.

После этого куличи будут розданы сторонникам коалиции и всем желающим, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

В пресс-службе отметили, что большое количество сторонников парламентско-правительственной коалиции будет встречать Пасхальные праздники в палаточных городках в Киеве.

«Люди готовятся к празднованию. В палаточные городки будут приглашены священники, будут раздаваться пасхальные куличи», - сообщили в пресс-службе со ссылкой на палаточные городки.

В то же время, по информации сайта Партии регионов, сейчас на Майдане находятся около 30 тысяч сторонников Коалиции. Около 20 000 тысяч – под знаменами Партии регионов, 5000 под знаменами социалистов, и 5000 – под знаменами коммунистов.