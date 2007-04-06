Нашу Украину теперь на мякине не проведешь?

Народный депутат, член президиума партии “Наша Украина” Александр ТРЕТЬЯКОВ убежден, что потенциальных изменников в избирательном списке партии не будет.

В частности, в ходе чата на сайте “Корреспондент” А.ТРЕТЬЯКОВ заявил: "Наученные на ошибках, к вопросу формирования избирательных списков мы будем подходить чрезвычайно скрупулезно. Могу заверить, что потенциальных изменников в списке "Нашей Украины" не появится больше никогда".

Поэтому, выразил убеждение А.ТРЕТЬЯКОВ, в новоизбранном парламенте прекратится практика перехода народных депутатов из фракции во фракцию.

В этом контексте А.ТРЕТЬЯКОВ заявил, что для него, как и для его коллег по партии “абсолютно непонятным остается присоединение народного депутата Сергея ГОЛОВАТОГО к антикризисной коалиции”.