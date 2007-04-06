Бокий: Ющенко бесстыже, на глазах всего общества, давит на КС

Группа народных депутатов коалиции предлагает Верховной Раде на следующем пленарном заседании принять заявление по поводу давления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на Конституционный Суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания заявил лидер фракции СПУ Иван БОКИЙ.

В частности, он подчеркнул, что в проекте заявления указывается, что Конституционный Суд взял в производство представление ВР относительно неконституционности указа Президента о роспуске парламента. При этом депутаты отмечают, что, нарушая Конституцию Украины и закон о Конституционном Суде, Президент В.ЮЩЕНКО оказывает беспрецедентное давление на судей КС.

«Он встречается с ними и обеспокоен тем, что КС взялся оперативно рассматривать представление парламента относительно его указа», - говорится в проекте заявления.

Кроме того, подчеркивается, что вместо того, чтобы дать возможность суду непредвзято на основе Конституции провести рассмотрение по делу, Президент бесстыже, на глазах всего общества, давит на КС и это в то время, когда ВР строго придерживается законности и не вмешивается в судебный процесс.

Депутаты отмечают, что коалиция рассматривает давление Президента на КС как один из факторов любыми средствами легализовать антигосударственный мятеж.

В связи с этим предлагается, чтобы ВР оставила за собой право прибегнуть к услугам международных посредников и обратиться к международным организациям за содействием в урегулировании политического кризиса в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Верховной Рады народный депутат Украины Игорь ЗВАРИЧ (фракция Партии регионов), ссылаясь на информацию «из достоверных источников в Секретариате Президента», сообщил, что “сейчас проходит встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с руководством Конституционного Суда Украины”.

В то же время руководитель главной информационной службы Секретариата Президента Украины Лариса МУДРАК опровергла заявление депутатов-“регионалов” о встрече В.ЮЩЕНКО с представителями КС. Л.МУДРАК заявила УНИАН, что такой встречи не было, и что она и не планировалась.