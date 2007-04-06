Рада подтвердила конституционность указа Ющенко

Решение коалиции Верховной Рады, распущенной 2 апреля 2007 г., о фактическом исключении со своих рядов депутатов-предателей свидетельствует о том, что Указ Президента Украины о досрочном прекращении полномочий парламента является абсолютно конституционным и оправданным. Об этом заявляет Блок Юлии Тимошенко.

Как сказано в заявлении, которым располагает «Главред»,этим решением большинство признало факт нарушения конституционных норм и принципов формирования коалиции, «хотя и слишком поздно». «Конституция была нарушена, а результаты парламентские выборы ревизованы. И «задним числом» этот факт опровергнуть не удастся», – заявляет БЮТ.

Кроме того, отмечает БЮТ, сегодняшние события показали, что «политики-предатели не нужны никому, они обречены ходить между политическими силами и продавать свои тела за очередные тридцать сребреников».

БЮТ предлагает «экс-депутатам из коалиции большинства проявлять «принципиальность» и в дальнейшем, в частности, заставить депутатов-перебежчиков вернуть средства, которые они получили за свою измену».