Табачник: поступок Януковича - образец соблюдения Конституции

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК и министр Кабинета министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ вступили в Партию регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Д.ТАБАЧНИК сегодня журналистам.

«Для меня это осмысленное решение. Во первых, оно связано с тем, что я поддерживаю политическую позицию Партии регионов, направленную на защиту Конституции и демократических основ построения общества. Во вторых, в рядах этой партии состоит большое количество людей, с которыми мы вместе работали в парламенте 3-го и 4-го созывов. Их позицию я оцениваю и считаю близкой», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Вице-премьер также считает, что только премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ имеет право говорить о верховенстве права и соблюдении Конституции. Он аргументировал свою позицию тем, что В.ЯНУКОВИЧ в конце 2004 года подчинился решению Верховного Суда. «Сегодня, через два с половиной года, можно говорить о сомнительном правовом характере решения суда, который по сути заменил законодателя, сконструировав несуществующий в законе о выборах Президента третий тур (президентских выборов – УНИАН)», - пояснил он.

Д.ТАБАЧНИК считает, что такой поступок В.ЯНУКОВИЧА является образцом отношения к решениям судебных органов и соблюдения Конституции.