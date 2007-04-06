Ахметов наберет воды в рот до решения КС

Народный депутат от Партии регионов Ринат АХМЕТОВ настаивает, что все проблемы нужно решать не на улицах, а в судах, и считает единственно возможным выходом из сложившейся в стране ситуации подчиниться вердикту Конституционного Суда.

Такое мнение он высказал, отвечая через своего пресс-секретаря на вопросы информационных агентств, в частности, агентства УНИАН.

«Я убежден, все проблемы надо решать не на улицах, а в судах. Вся демократическая культура держится на уважении к закону и на искусстве компромисса. Я могу только повторить, что считаю единственно возможным выходом из ситуации – подчиниться решению Конституционного Суда. Это и будет означать верховенство права», - подчеркнул Р.АХМЕТОВ.

Комментируя указ Президента Украины о роспуске парламента и его последствия, Р.АХМЕТОВ, в частности, отметил эффективность привлечения международных посредников к разрешению внутренних проблем страны. По его словам, «мы уже стояли на краю пропасти в конце 2004 года. Тогда, во многом благодаря участию международных посредников, мы начали разговаривать, слышать друг друга. И сегодня ради мира в нашей стране, ради восстановления стабильности мы готовы на любые формы консультаций и переговоров. Мы будем благодарны всем «миротворцам», свободным от симпатий к какой-либо из сторон, если они примут наше предложение участвовать в этом процессе».

Р.АХМЕТОВ подчеркнул, что «украинским политикам следует отбросить амбиции и руководствоваться, прежде всего, ответственностью перед своим народом».

Говоря о последствиях для экономики страны и влиянии политических проблем на ее международный имидж, Р.АХМЕТОВ отметил, что для Украины, для украинского народа необходимо, чтобы кризис поскорее закончился. «Период политической нестабильности нельзя затягивать. Политическая нестабильность ведет к экономической, а значит - и социальной нестабильности. Нагнетание ситуации уже негативно сказалось на экономике», - добавил депутат.

Как уточнила агентству УНИАН пресс-секретарь Елена ДОВЖЕНКО, Р.АХМЕТОВ в настоящий момент находится в Киеве.

Е.ДОВЖЕНКО также сообщила, что до решения КС Р.АХМЕТОВ не намерен отвечать на вопросы, касающиеся участия Партии регионов, а также его самого в досрочных выборах в Верховную Раду.

Справка УНИАН. 2 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ о роспуске ВР пятого созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 27 мая.

Коалиция и правительство отказываются выполнять указ, мотивируя это тем, что он принят с нарушением Конституции.

5 апреля КС принял к рассмотрению дело о конституционности указа Президента о роспуске ВР. Представление внесли 53 народных депутата.

В настоящий момент в центре Киева митингуют несколько тысяч сторонников Партии регионов, СПУ и КПУ с лозунгами в поддержку ВР и с требованием отменить указ о роспуске парламента.