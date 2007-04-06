Коалиция официально усохла до 238 нардепов

Председательствующий на заседании парламента первый заместитель Председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК официально объявил о том, что в состав коалиции входят 238 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что в коалицию входят 186 народных депутатов из фракции Партии регионов, 31 – от СПУ и 21 – КПУ.

По словам А.МАРТЫНЮКА, это объявление необходимо было сделать в связи с принятием ВР постановления, которым исключена из регламента ВР норма о том, что внефракционные депутаты в индивидуальном порядке имеют возможность вступать в состав коалиции.