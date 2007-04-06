В коалицию не будут принимать внефракционных депутатов

Верховная Рада Украины приняла постановление «О внесении изменений в статью 61 Регламента ВР и постановление ВРУ «О предотвращении действий, угрожающих конституционному правопорядку, общественному спокойствию и стабильности в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 258 из 259 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Этим постановлением предусматривается исключить ч. 4 ст. 61 Регламента ВР, в которой зафиксировано, что внефракционные депутаты в индивидуальном порядке имеют возможность вступать в коалицию.

Сразу после принятия этого постановления в ВР был объявлен перерыв на полчаса, во время которого было проведено собрание коалиции.

Координатор парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЁВА сообщила, что в соответствии с принятым постановлением на сегодняшний день в состав коалиции входят 238 человек – 186 народных депутатов из фракции Партии регионов, 31 – из СПУ, 21 – из КПУ.