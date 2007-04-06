Коалиция объявила Пасхальный мораторий

Коалиция национального единства во время Пасхальных праздников не будет проводить никаких акций протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов Алексей ПЛОТНИКОВ.

Он подчеркнул, что коалицианты «уважают верующих».

При этом он отметил, «Это нужно быть безбожником, чтобы допустить действия по досрочному роспуску парламента в такие праздники».

А.ПЛОТНИКОВ подчеркнул, что в Киев прибыли сторонники коалиции, поддерживающие действия народных депутатов по недопущению роспуска ВР. Однако, в связи с праздниками, отметил он, было принято решение «не проводить политические мероприятия и акции».

Отвечая на вопрос, когда акции могут быть возобновлены, А.ПЛОТНИКОВ отметил, что это будет не раньше 10 апреля. При этом он выразил надежду, что со следующей недели, в частности, с 11 числа, Конституционный Суд начнет рассматривать представление относительно конституционности указа главы государства о роспуске ВР.