Мартынюк просит депутатов не возбуждаться зря

Народный депутат Украины Игорь ЗВАРИЧ (фракция Партии регионов), ссылаясь на информацию «из достоверных источников в Секретариате Президента» сообщил, что проходит сейчас встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с руководством Конституционного Суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил на заседании парламента.

По его словам, основная цель встречи «обсуждение вопроса создания искусственных препятствий работе КС с целью максимального затягивания сроков рассмотрения представления о признании Указа Президента о досрочном роспуске ВР неконституционным». Он отметил, что поводом для встречи «стала обеспокоенность Президента Украины назначением рассмотрения дела на 11 апреля 2007 года».

При этом еще один депутат из фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ предложил обратиться к народу Украины по поводу того, что Президент Украины постоянно нарушает Конституцию и оказывает давление на Конституционный Суд.

В ответ на это заявление председательствующий на заседании ВР первый заместитель председателя парламента Адам МАРТЫНЮК отметил, что нужно «быть очень осторожными», поскольку нет уверенности, что эта информация точно соответствует действительности.

Он, обращаясь к депутатам, сказал, чтобы подняли руки те, кто может стопроцентно сказать, что эта встреча происходит. В ответ – руки не были подняты.

А.МАРТЫНЮК не исключил, что такая информация может кем-то специально распространяться.

По его словам, с той целью, «чтобы мы возбуждались зря».

Он призвал «не действовать в провокативном плане», а только опираясь на Конституцию и законодательство Украины.