И.о. председателя Печерского суда охраняет СБУ

На законное требование и.о. председателя Печерского районного суда г.Киева Инны ОТРАШ Служба безопасности Украины обеспечивает ее охрану.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБ Украины, в соответствии с Законом Украины «О Службе безопасности Украины» с целью стабилизации и возобновления законности в работе Печерского местного суда г.Киева сотрудники СБУ вместе с представителями Генеральной прокуратуры и МВД осуществляют проверку событий, которые имели место 5 апреля этого года.

По результатам проверки будут приняты меры, предусмотренные действующим законодательством.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Секретариат Президента Украины заявил о захвате Печерского райсуда Киева представителями Партии регионов. В частности, руководитель пресс-службы Секретариата Олег КОШЕЛЕВ сообщил журналистам, что народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ забрал основную печать Печерского райсуда.

В тот же день председатель Печерского суда Инна ОТРОШ заявила, что прежний председатель суда Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО ворвался в ее служебный кабинет, избил ее помощницу и забрал печать суда.

Президент Украины В.ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО расследовать инцидент, произошедший утром 5 апреля в Печерском районном суде Киева.