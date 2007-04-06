Мороз нажаловался Папе Римскому на политизированных священников

Верховная Рада Украины обратилась к Папе Римского – Святейшему отцу Бенедикту XVI по поводу вмешательства некоторых представителей католической церкви в политические процессы в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое обращение проголосовали 260 из 261 народного депутата, зарегистрированного в зале.

В обращении отмечается, что в ситуации, сложившейся сегодня в Украине, «всем нам необходимо большое терпение и мудрость, чтобы преодолеть эти вызовы в лучшим образом».

В документе также выражено сожаление, что нынешний политический кризис в Украине разворачивается на Страстной неделе.

В то же время, депутаты выражают обеспокоенность по поводу того, что в Чистый четверг в Интернете была размещена информация, что «представители нескольких христианских церквей подписали обращение к украинским политическим силам», в котором они не только дают оценку текущему политическому кризису, «но и открыто пристали к позиции, призывая членов парламента возобновить народное доверие через выборы».

«Мы бы хотели верить, что Апостольская Римская церковь будет оставаться над политической борьбой, надеемся, что тесное сотрудничество украинских католических священников с их европейскими коллегами может научить их быть более религиозными, по-человечески толерантными и мудрыми», - отмечается в обращения ВР.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля представители пяти церквей Украины заявили о своей поддержке позиции Президента Виктора ЮЩЕНКО относительно роспуска парламента.

Совместное обращение церквей к украинскому народу подписали, в частности, главы: Украинской православной церкви Киевского патриархата Патриарх ФИЛАРЕТ, Украинской Греко-католической церкви Верховный архиепископ ЛЮБОМИР (ГУЗАР), представители Украинской христианской Евангельской Церкви и Церкви христиан веры евангельской Украины, а также Конференции Римско-католических епископов Украины.