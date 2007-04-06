В Верховной Раде увидели, как оплевали их достижения

Народные депутаты, входящие в коалицию, призвали народных депутатов из оппозиции вернуться в сессионный зал.

Как передает корреспондент УНИАН, в обращении, которое было зачитано на заседании парламента, говорится: «Мы призываем вернуться в сессионный зал тех из вас, кто понял ради какой подлой цели вас используют». В обращении, в частности, содержится призыв «работать вместе на благо нашего народа».

«Взвесьте все, не принимайте участия в политической авантюре, которая несет Украине крах и упадок всего – экономики, политики, морали», - призывают они.

В обращении отмечается, что народных депутатов от оппозиции используют «как орудие осуществления позорного плана государственного мятежа».

«К сожалению, сегодня понятия чести, достоинства, порядочности, человечности, здравого смысла организаторы мятежа хотят подменить одним – крахом», - говорится в обращении.

В нем указано, что «именно под дамокловым мечом страха Президент нагибает председателей госадминистраций, членов ЦИК, руководителей органов местного самоуправления, членов избиркомов, чтобы они тупо выполняли нелегитимный указ Президента».

В обращении речь идет о том, что если все будет делаться таким образом, как издание указа Президента о роспуске ВР, то «Секретариат Президента сам подберет и утвердит новый состав народных депутатов».

Авторы обращения также отмечают, что Указом Президента народные депутаты лишены статуса и полномочий. «Вы за торжество такого политического дикарства, вы за то, чтобы Украина оказалась в пасти новейшего тоталитаризма?» - спрашивают депутаты из коалиции. Они также считают, что в обществе происходит «массовое зомбирование народа» и «бессовестно оплевывается все, что сделано ВР».

Как отметил на заседании ВР председатель парламента Александр МОРОЗ, это обращение ряда народных депутатов от коалиции, «за которыми колоссальный авторитет, колоссальный опыт и большой моральный авторитет».

Он также назвал тех, кто подписался под обращением.