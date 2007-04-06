Янукович ”вместе с некоторыми членами правительства” на Пасху уедет из Киева

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на Пасху посетит Свято-Преображенский кафедральный собор в Донецке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой епархии, премьер-министр вместе с некоторыми членами правительства в ночь с 7 на 8 апреля примет участие в Пасхальном богослужении.

В пресс-службе уточнили, что богослужение в центральном соборе возглавит Митрополит Донецкий и Мариупольский ИЛАРИОН.