Янукович ”вместе с некоторыми членами правительства” на Пасху уедет из Киева
11:54, 06 апреля 2007Политика
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Премьер спать не будет
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на Пасху посетит Свято-Преображенский кафедральный собор в Донецке.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой епархии, премьер-министр вместе с некоторыми членами правительства в ночь с 7 на 8 апреля примет участие в Пасхальном богослужении.
В пресс-службе уточнили, что богослужение в центральном соборе возглавит Митрополит Донецкий и Мариупольский ИЛАРИОН.
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