Тимошенко считает досрочные выборы скромной ценой

Досрочные выборы – это цена, которую должна заплатить Украина за европейское будущее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в обнародованном сегодня интервью британской «The Times».

«Выборы состоятся меньше, чем через 60 дней, и это – цена, которую мы должны заплатить для сохранения Украины для ее нового европейского будущего. Это крайне скромная цена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что происходящее сегодня в Украине нельзя называть хаосом, поскольку, хоть и сложно, и, подчас, непредсказуемо, но Украина шаг за шагом идет к демократии.

В интервью Ю.ТИМОШЕНКО также признала, что избиратели, которые поддерживали «помаранчевую» революцию разочаровались, в то же время, она выразила убеждение, что новые выборы позволят всем научиться на собственных ошибках.

«Я очень верю, что этот шанс досрочных выборов даст нам возможность не ошибиться в наведении настоящего демократического порядка и приближении европейского будущего для Украины», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.