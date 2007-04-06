Богатырева ищет жар-птицу

Координатор парламентско-правительственной коалиции, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА считает, что оппозиция грубо спровоцировала национальный кризис и ее юридически оформил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлению Р.БОГАТЫРЁВОЙ.

«Во второй раз, за время молодой независимости, Президент требует досрочных выборов как способ перераспределения политической власти. Отличие от того девяносто четвертого одно, и существенное: сам Президент переизбираться досрочно не желает”, - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

Лидер фракции Партии уверенна, что ответственность за кризис нельзя перекладывать на эффективно работающий Парламент. “В любом конфликте есть две противоборствующие стороны. Те же базовые причины украинской политической драмы были созданы во время, когда была отброшена Конституция и Верховный Суд Украины принял политическое решение. Поэтому Закон о внесении изменений в Основной закон страны согласовывался на слух еще не избранным, но уже Главой государства. В этот момент в нем и были утрачены важные юридические инструменты, которые могли бы сбалансировать интересы Президента и других ветвей власти”, - объяснила она.

Р.БОГАТЫРЁВА вновь отмечает, что требование Президента Украины досрочных выборов является неконституционным, несправедливым и безнравственным. “Очевидным, с точки зрения моих избирателей, в таких условиях должно приниматься единственное политическое решение – перевыборы народных депутатов и Президента. Другое, по инициативе самого В.ЮЩЕНКО, является эскалацией национального политического кризиса и неминуемо сформирует параллельные институты управления государством. Будет потерян конституционный принцип единства украинской власти, защищающего народный суверенитет”, – считает депутат.

По ее словам, Партия регионов будет до конца отстаивать принцип нерушимости конституционного строя и верховенства Конституции. “Мы не имеем права отступить от программы демократических реформ, обеспечения верховенства права как единственного способа сделать невозможным узурпацию власти даже под видом демократических перевыборов Парламента”, - подчеркнула Р.БОГАТЫРЁВА.

“У Президента Украины, у нас всех еще остается короткое время политической истории чтобы не допустить возникновения очередной угрозы гражданского противостояния и, наконец, найти нашу жар-птицу – украинский компромисс. Он не будет легким. Но наша борьба является горькой и тяжелой ношей для украинского народа. Вероятнее всего, если мы не остановимся, он примет собственное решение. Тогда дальнейшую национальную историю будет писать улица. Она была разбужена площадями две тысячи четвертого года. И может оказаться ящиком Пандоры”, - заявляет координатор парламентского большинства.

Р.БОГАТЫРЁВА считает необходимым “совместными усилиями политиков и украинского общества демократическими способами оказывать давление на Президента и обязать его вернуться в поле Конституции”. “Решение Конституционного Суда должно стать только свидетельством, что Конституция нерушима, ее верховенство беспрекословно, а власть народа является первичной, единственной и неотчуждаемой и не может быть узурпирована ни под какими лозунгами демократии”, - отметила она.

“Ключевым и общим в наших действиях становится контроль за действиями силовых структур: они любым образом должны быть удалены от политических решений, выполнять свои функции только на основании и способом предусмотренным Законом. Сегодня нужно усилить их ответственность за национальную безопасность и гарантии прав и свобод граждан”, - заявила Р.БОГАТЫРЁВА.