Госдума России назвала Ющенко узурпатором

Государственная дума Российской Федерации на пленарном заседании в пятницу приняла заявление "О ситуации на Украине и неотложных задачах развития и углубления российско-украинской дружбы и сотрудничества", сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

В заявлении выражается серьезная обеспокоенность в связи с внутриполитическим кризисом в Украине. Подписание Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, по мнению российских депутатов, "с каждым днем все более осложняет обстановку".

Госдума РФ считает, что президентская власть в Украине подает «крайне опасный сигнал политическим силам о выходе за рамки правового поля». Еще большую тревогу российских депутатов вызывают участившиеся заявления о возможности объявления чрезвычайного положения. "Это было бы, по сути, актом узурпации власти в государстве. Принятие такого антиконституционного решения… чрезвычайно осложнит политические, экономические и иные отношения иностранных государств с Украиной", - отмечается в заявлении.

Понимая, что происходящее является внутренним делом независимой и суверенной Украины, депутаты Госдумы России, тем не менее, "не могут быть равнодушны к судьбам демократии, парламентаризма на Украине, и выражают надежду на то, что украинские власти и политические силы проявят необходимую выдержку и ответственность, чтобы не допустить острого и разрушительного противостояния на братской Украине".

Российские депутаты выражают свое резко негативное отношение к попыткам разрешить политический кризис путем разгона законно избранной Верховной Рады Украины. Одновременно депутаты призывают парламентариев других стран "занять подлинно принципиальную позицию и четко выразить свою солидарность с украинскими парламентариями, поскольку налицо вызов самой идее парламентаризма".