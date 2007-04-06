Печерский суд рассматривает указ о досрочном роспуске Рады

10:49, 06 апреля 2007
Политика
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Вчера документ к рассмотрению принял КС

СудПечерский суд столицы в настоящее время рассматривает Указ Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины V созыва.

Об этом сообщает ЛигаБизнесИнформсо ссылкой на  достоверные источники.

Напомним, вчера также стало известно о том, что Конституционный Суд Украины принял в производство дело относительно конституционности Указа Президента Украины Виктора Ющенко о роспуске Верховной Рады V созыва. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции премьер-министр Украины Виктор Янукович. «Мы получили информацию о том, что Конституционный суд принял это дело в производство и готов его рассматривать или рассматривает…, скорее всего, мы будем в ближайшее время знать, как оно будет продвигаться по срокам», - сказал премьер. 

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