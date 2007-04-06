Печерский суд рассматривает указ о досрочном роспуске Рады

Печерский суд столицы в настоящее время рассматривает Указ Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины V созыва.

Об этом сообщает ЛигаБизнесИнформсо ссылкой на достоверные источники.

Напомним, вчера также стало известно о том, что Конституционный Суд Украины принял в производство дело относительно конституционности Указа Президента Украины Виктора Ющенко о роспуске Верховной Рады V созыва. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции премьер-министр Украины Виктор Янукович. «Мы получили информацию о том, что Конституционный суд принял это дело в производство и готов его рассматривать или рассматривает…, скорее всего, мы будем в ближайшее время знать, как оно будет продвигаться по срокам», - сказал премьер.