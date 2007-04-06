Мороз все еще живет надеждой на 2011 год

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ уверен, что досрочные парламентские выборы не состоятся.

Об этом он сообщил в эфире телеканала УТ-1.

В частности, на вопрос ведущего, будет ли все же Социалистическая партия принимать участие в парламентских выборах, если Конституционный Суд признает отвечающим Конституции Указ Президента о роспуске парламента, А.МОРОЗ ответил, что “Социалистическая партия будет принимать участие в выборах 2011 года”. “Этих выборов (досрочных – УНИАН), я глубоко убежден, не будет”, - подчеркнул председатель Верховной Рады. “Не может развиваться политическая ситуация на порочной, фальшивой основе”, - добавил он.