Мороз все еще живет надеждой на 2011 год
08:48, 06 апреля 2007Политика
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Лидер СПУ твердит, что досрочных выборов не будет
Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ уверен, что досрочные парламентские выборы не состоятся.
Об этом он сообщил в эфире телеканала УТ-1.
В частности, на вопрос ведущего, будет ли все же Социалистическая партия принимать участие в парламентских выборах, если Конституционный Суд признает отвечающим Конституции Указ Президента о роспуске парламента, А.МОРОЗ ответил, что “Социалистическая партия будет принимать участие в выборах 2011 года”. “Этих выборов (досрочных – УНИАН), я глубоко убежден, не будет”, - подчеркнул председатель Верховной Рады. “Не может развиваться политическая ситуация на порочной, фальшивой основе”, - добавил он.
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