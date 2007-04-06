В Совете Европы настаивают: компромисс в Украине возможен

Заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ поинформировал генерального секретаря Совета Европы Терри ДЕВИСА о причинах, побудивших Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО распустить Верховную Раду.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе со ссылкой на Постоянное представительство Украины при Совете Европы, об этом, в частности, шла речь во время вчерашней встречи А.ЧАЛОГО с Т.ДЕВИСОМ в Страсбурге.

Во время разговора А.ЧАЛИЙ также детально сообщил Генсеку Совета Европы о развитии политической ситуации в Украине, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Украины с Советом Европы.

По данным Постоянного представительства, Т.ДЕВИС, в свою очередь, отметил, что ситуация в Украине должна быть решена демократическими средствами. Он отметил, что в Совете Европы внимательно следят за процессами в Украине, которая уже свыше 11 лет является членом этой организации.

Генсек Совета Европы отметил, что все ветви власти должны выявить политическую волю к диалогу и компромиссу.

Во время пребывания в Страсбурге А.ЧАЛИЙ также провел встречи с Генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи Совета Европы Матео СОРИНАСОМ и комиссаром Совета Европы по вопросам прав человека Томасом ХАММАМБЕРГОМ. Главной темой встреч также было обсуждение политической ситуации в Украине и возможные пути ее решения.