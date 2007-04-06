Костенко: Тимошенко выступает против единого “помаранчевого” списка

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО выступает против единого “помаранчевого” списка на досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщил лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО после завершения сегодняшней встречи лидеров 12-х политических партий у Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, по словам Ю.КОСТЕНКО, "за поход единым пропрезидентским блоком во время консультаций у Президента высказались Виктор ЮЩЕНКО и все участники встречи, кроме Юлии ТИМОШЕНКО".

Как сказал Ю.КОСТЕНКО, позиция лидера БЮТ не позволила принять окончательного решения сегодня, и продолжение консультаций запланировано на завтра.

Как сообщалось, 3 апреля Координационный совет Блока национально-демократических и патриотических сил, в который входят 5 правых партий, обратился к Президенту, БЮТ и “Народному Союзу Наша Украина” с призывом сформировать единый избирательный блок с единым списком на досрочных парламентских выборах.

В случае, если единый список сформировать невозможно, Ю.КОСТЕНКО предлагает идти тремя пропрезидентскими блоками: социал-демократическим (БЮТ), право-либеральным (НСНУ, НДП, "Народная самооборона", НПУ) и правым (УНП, НРУ, "Собор", "Свобода", КУН и др.). По его убеждению, это позволит охватить весь "помаранчевый" электорат и не даст пропасть ни одному голосу.