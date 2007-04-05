Указ о роспуске парламента одобрили генпрокурор и генералы

За выполнение указа Президента о роспуске парламента проголосовали генеральный прокурор Александр Медведько и командующий внутренними войсками МВД Александр Кихтенко. Такие данные голосования на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны подает официальный сайт Президента. Интересно, что сам министр внутренних дел Василий Цушко – непосредственный руководитель Кихтенко – голосовал против. Понятно, что за неуклонное выполнение президентского указа голосовали глава Нацбанка Владимир Стельмах, председатель Верховного Суда Василий Онопенко, не говоря уже о генералах Вооруженных сил и СБУ, министре иностранных дел Арсение Яценюке, руководителе секретариата Викторе Балоге и секретаре СНБОУ Виталие Гайдуке. Против, кроме социалиста Цушко, высказался только первый вице-премьер-министр Николай Азаров. Премьер Виктор Янукович не голосовал.

В целом результаты голосования свидетельствуют о том, что “Регионы” свое решение идти на выборы, очевидно, уже приняли. Иначе с чего бы это “донецкий” Медведько поднимал руку “за”? Но “стесняются” об этом сказать социалистам, для которых досрочные выборы – смерти подобны.

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны на внеочередном заседании принял ряд решений, направленных на обеспечение выполнения Указа Президента о досрочных парламентских выборах, сообщает сайт Президента.

В связи с этим Совбез дает задание соответствующим органам исполнительной власти обеспечить выполнение Указа Президента от 2 апреля «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины». В частности, Правительство до 7 апреля должно профинансировать избирательный процесс за счет резервного фонда Государственного бюджета. Также принято решение утвердить совместно с Центральной избирательной комиссией порядок использования этих средств.

Кроме того, Кабинет Министров должен обеспечить предоставление визовых документов официальным наблюдателям от иностранных государств и международных организаций.

Вот результаты голосования:

Виктор Ющенко – Президент Украины – Председатель СНБО ЗА;

Николай Азаров – Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины – ПРОТИВ;

Виктор Балога – Председатель Секретариата Президента Украины – ЗА;

Виталий Гайдук – Секретарь СНБО – ЗА;

Анатолий Гриценко – Министр обороны Украины – ЗА;

Сергей Кириченко – Начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ – ЗА;

Александр Кихтенко – Начальник Главного управления – командующий Внутренними войсками МВД Украины – ЗА;

Николай Маломуж – Председатель Службы внешней разведки Украины – ЗА;

Александр Медведько – Генеральный прокурор Украины – ЗА;

Валентин Наливайченко – Первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины – Руководитель Антитеррористического центра при СБУ – ЗА;

Василий Онопенко – Председатель Верховного Суда Украины – ЗА;

Владимир Стельмах – Председатель Национального банка Украины – ЗА;

Василий Цушко – Министр внутренних дел Украины – ПРОТИВ;

Виктор Янукович – Премьер-министр Украины – НЕ ГОЛОСОВАЛ;

Арсений Яценюк – Министр иностранных дел Украины ЗА;

Юрий Рубан – Директор Национального института стратегических исследований ЗА.