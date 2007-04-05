Цушко признает и ВР, и правительство, и Президента

Министр внутренних дел Украины Василь ЦУШКО заявляет, что признает и ВР, и правительство, и Президента. Об этом он заявил на сессии парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, В.ЦУШКО заявил: «Я признаю парламент, и по любому вызову буду приходить и отчитываться, я признаю правительство, и признаю Президента Украины».

Он также отметил, что готов выполнять поручения в соответствии с компетенцией этих органов власти.

В.ЦУШКО также подчеркнул, что несет персональную ответственность за деятельность милиции, и не допустит, чтобы милицию использовали для провокаций.

По словам министра, он хочет, чтобы любые приказы ему отдавали в письменном виде, и затем он будет смотреть на их правомерность.

В.ЦУШКО также подчеркнул, что главная задача милиции – не допустить столкновений между различными политическими силами.

По убеждению министра, политический кризис должен решаться на политическом уровне путем конструктивных переговоров между Президентом и лидерами политических сил. В то же время, отметил он, если это не удастся, то тогда должно быть решение КС.

«Никакое силовое решение политических конфликтов не приемлемо», - подчеркнул В.ЦУШКО.