Янукович пожаловался Давидовичу на нарушение прав Партии регионов

Отсутствие представителей Партии регионов в составе Центральной избирательной комиссии премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает нарушением прав партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что эту точку зрения он высказал вчера при встрече с председателем ЦИК Ярославом ДАВЫДОВИЧЕМ. «Я высказал свою точку зрения, по каким принципом должна работать ЦИК. Это должно походить в границах закона и при пропорциональном представительстве всех политических сил в ЦИК», - сказал премьер.

На пресс-конференции В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Партия регионов не имеет ни одного представителя в составе Центризбиркома. «Это нарушение прав Партии регионов и нарушение закона», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, если выборы все же состоятся после принятия Конституционным судом решения о конституционности указа Президента, то сначала нужно провести подготовительную работу – привести в соответствие состав ЦИК, рассмотреть закон о выборах, после этого определиться со сроками их проведения, и «ни в коем случае не приостанавливать работу Рады до конца ее каденции». «Власть не должна оставаться без законодательной ветви. Это тоже нарушение конституции», - подчеркнул премьер.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что попросил Президента Украины сегодня от имени СНБО обратиться в Конституционный суд с просьбой рассмотреть вопрос о конституционности его указа о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов.

Справка УНИАН. Согласно закону о Центральной избирательной комиссии (ст. 6), Верховная Рада назначает на должность и прекращает полномочия членов ЦИК по представлению Президента. В представлении Президента о назначении на должность членов ЦИК учитываются предложения депутатских фракций и групп, созданных в текущем созыве ВР Украины.