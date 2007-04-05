Черновецкий заявляет, что его хата скраю

Политический кризис, происходящий в стране, не касается киевских городских властей. Об этом заявил мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, выступая перед журналистами в Городском центре сердца.

«Я, как и другие люди Киевсовета, люди горячие, все мы имеем свои представления о том, как должна Украина развиваться дальше. Очень хотелось бы мне и другими депутатам наверняка взять флаг в руки и выйти на улицы, но это плохо отразиться на развитии Украины», - заявил он.

На вопрос корреспондента УНИАН, какой флаг ему хочется взять в руки, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил: «флаг Христианской либеральной партии Украины, которую я имею честь возглавлять».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также отметил, что указ Президента не касается киевского городского председателя - «там ничего про него не сказано».

На вопрос о том, как он относится к митингам и демонстрациям, происходящим сейчас в Киеве, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил: «Я очень демократичный человек, и считаю, что митинги и демонстрации никогда не мешают развитию демократического государства. Я хорошо на них реагирую».