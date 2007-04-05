Земляк Януковича не понял ”излишний либерализм” премьера

Верховная Рада Украины должна вынудить правительство принять «жесткие меры» для наведения порядка в стране.

Об этом сказал председатель Временной специальной комиссии относительно проведения анализа нарушений и соблюдения Конституции Украины и законов Украины Василий ХАРА.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, он не понимает «либеральность» премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в отношении всех, кто нарушает законы и Конституцию.

«Я земляк В.ЯНУКОВИЧА и не могу понять, почему Кабинет Министров Украины и Виктор ЯНУКОВИЧ проявляют излишнюю либеральность в отношении тех, кто нарушает законы и Конституцию Украины», - подчеркнул В.ХАРА.

По словам депутата, люди, которые приехали в Киев и в регионах выступили в поддержку Верховной Рады и правительства, хотят, чтобы в стране был порядок. «И мы должны вынудить его (В.ЯНУКОВИЧА – УНИАН) сделать все для того, чтобы защитить людей, стоящих на площадях в городе Киеве и по всей Украине», - заявил В.ХАРА.