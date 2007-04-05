Головатый не исключает, что он - второй в списках на аресты

Секретариат Президента Украины поручил Верховному суду Украины изучить юридическую ситуацию и разработать основания для ареста ряда народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания заявил народный депутат Сергей ГОЛОВАТЫЙ. «Со своих источников мне известно, что Секретариат Президента дал поручение Верховному суду изучить ситуацию, на каких основаниях можно начать сегодня арест народных депутатов», - сказал он.

С.ГОЛОВАТЫЙ подчеркнул, что первым в списке значится председатель Комитета по вопросам правосудия Сергей КИВАЛОВ. «Не исключаю, что я являюсь вторым в списке», - сказал он. При этом С.ГОЛОВАТЫЙ отметил, что основанием для утверждения о возможности его ареста является заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО, что невыполнение указов влечет за собой уголовную ответственность.

«Я готов, чтобы мне надели ваши кандалы, пан Президент ЮЩЕНКО. Я готов, чтобы пойти сегодня в тюрьму за то, что я отказываюсь выполнять ваш преступный антиконституционный указ», - заявил С.ГОЛОВАТЫЙ.

При этом, обращаясь к народным депутатам, С.ГОЛОВАТЫЙ отметил, что если разрабатывается сценарий ареста, то в первую очередь, это коснется «ключевых фигур в Украине».

При этом народный депутат выразил надежду, что до арестов не дойдет. «Мы должны верить в то, что СБУ, которое контролируется Президентом, не будет втянута в политический процесс», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля на внеочередном заседании Верховной Рады С.ГОЛОВАТЫЙ заявил, что Верховная Рада пятого созыва не прекратила свои полномочия и все ее решения легитимны. Он отметил, что полномочия Верховной Рады пятого созыва, даже если будут досрочные выборы, прекратятся только в день принятия присяги депутатами парламента шестого созыва.

3 апреля пресс-служба блока “Наша Украина” заявила, что народный депутат С.ГОЛОВАТЫЙ и еще шестеро депутатов, которые в ночь на 3 апреля принимали участие в “антипрезидентском собрании Верховной Рады и голосовали за антиконституционные решения”, исключен из фракции "Наша Украина".